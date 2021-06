No More Heroes 3 : Travis secoue son Beam Katana en vidéo

Ce n'est pas tout fait un (anti) héros Nintendo puisqu'on le retrouve aussi sur d'autres plateformes mais comme Bayonetta ou encore Jack Cayman de MadWorld, Travis Touchdown a trouvé sur les consoles de Nintendo, un super terrain de jeu. C'est d 'ailleurs (pour le moment du moins) en exclusivité sur Nintendo Switch que nous allons pouvoir retrouver Travis dès cet été dans No More Heroes III. Cette fois-ci, on va aller encore plus loin dans le délire en essayant de devenir l'assassin intergalactique numéro 1 tout en sauvant, au passage, notre belle planète. Un vrai délire dans le pur esprit déjanté de Suda51 dont vous pouvez avoir un nouvel aperçu dans une vidéo de gameplay récupéré sur le site officiel du jeu qui se focalise sur l'iconique Beam Katana que Travis (et le joueur) doit secouer de temps en temps...

Pour rappel, No More Heroes III est attendu le 27 août prochain en exclusivité sur Nintendo Switch

Source : Marv