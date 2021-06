No More Heroes 3 se dévoile avec de nouvelles images

Si la présentation de No More Heroes III en catimini en fin du dernier Nintendo Direct de février nous avait quelque peu inquiété, le stream spécial dédié au jeu diffusé en avril dernier a carrément rallumé la flamme de la passion et, à la rédaction, nous sommes désormais nombreux à l'attendre avec impatience. Grosse exclusivité de la Nintendo Switch, No More Heroes III devrait nous permettre de retrouver Travis Touchdown dans les rues ensoleillées de Santa Destroy alors que des extraterrestres psychédéliques y ont installé leur vaisseau et commencent à ravager la planète entière... En attendant de découvrir de nouvelles séquences de gameplay (peut-être à l'E3 ?) Grasshopper Manufacture vient de publier de nouvelles images du jeu montrant les personnages et les différents lieux du jeu. Retrouvez ces images sur cette page.

Pour rappel, No More Heroes III est attendu le 27 août prochain en exclusivité sur Nintendo Switch