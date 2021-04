No More Heroes III : édition collector, nouveau trailer...Toutes les nouvelles infos à retenir

Le stream consacré à No More Heroes III, une des grosses exclusivités Nintendo Switch de l'année, s'est terminé (voir ici) et on doit dire qu'on est plutôt rassuré par le jeu après la présentation ratée du dernier Nintendo Direct de février. Alors certes, on ne sait toujours pas si le monde ouvert du premier sera de la partie mais on commence à mieux appréhender le système de jeu et les personnages. Cette fois-ci Travis devra carrément sauver le monde d'une bande d'extra-terrestres psychédéliques (dont le chef a été gentiment sauvé par un enfant 23 ans plus tôt...) en les traquant et en les éliminant un par un. Il faut donc s'attendre à découvrir de nouveaux ennemis hauts en couleurs qui promettent une diversité et un délire poussé à son paroxysme et qui, quelque part, devrait permettre au jeu d 'être plus fun et moins déplaisant (puisqu'il ne s'agit plus de tronçonner des être humains dans des gerbes de sang) Malgré tout, le jeu devrait garder sa violence exacerbée et son côté trash outrancier qu'on aime tant. Il reprendra aussi pas mal de séquences des jeux précédents, en incluant les petits boulots mais aussi la possibilité de faire bouger un peu le gros matou de Travis (garantie sans contrepèterie.)

Pour accompagner la sortie du jeu, les deux premiers opus auront droit à une sortie groupée en boîte et les japonais auront même droit à une super édition collector réunissant les trois jeux ! Retrouvez ci-dessous la présentation du jeu (en japonais) via la vidéo très amusante de Sylvia (Le Jardin de Sylvia)

Retrouvez aussi le recto de la boîte du jeu en version japonaise ICI :

Pour rappel, No More Heroes III est attendu le 27 août prochain en exclusivité sur Nintendo Switch

