No More Heroes III : ne manquez pas le "Nintendo Direct" spécial à 14 heures

Petit rappel, c'est à 14 heures aujourd'hui (heure de Paris) que vous pourrez avoir des nouvelles de No More Heroes III, une exclusivité Nintendo Switch, en tout cas pour le moment, très attendue par les fans. Signalons d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un "Nintendo Direct" mais d'une vidéo du même genre hébergée par Marvelous. La vidéo sera l'occasion de revenir sur les épisodes précédents avant, bien sur, de s'attarder sur le nouvel opus. Elle sera présentée par le "Maître" Goichi Suda alias SUDA51, MC Mafia Kajita et la Youtubeuse virtuelle Shishiro Botan d'Hololive.

Comme toujours, on espère du concret, des surprises et pourquoi pas une démo pour nous faire patienter. Quoiqu'il en soit, on a hâte de découvrir tout ceci car même si la dernière présentation du jeu lors du Nintendo Direct du mois de février a déçu, No More Heroes III garde un sacré potentiel de fun et de délires. Rendez-vous donc tout à l'heure ici même à 14 heures (heure de Paris) pour découvrir la dernière folie de Goichi Suda.