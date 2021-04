No More Heroes III : un live spécial à suivre en direct le 8 avril

Si comme beaucoup à la rédaction vous êtes fan de Travis Touchdown vous devez être impatient de découvrir ses nouvelles aventures sur Nintendo Switch dans No More Heroes III mais aussi, peut-être un peu inquiet suite à la dernière présentation du jeu dans le Nintendo Direct du mois de février. Il faut dire que les images montrées dans le court trailer ne faisaient pas vraiment d'étincelles et, surtout, ne se démarquaient pas assez des épisodes précédents ni même du spin-off totalement barré Travis Strikes Again. De plus, en tant qu'exclusivité de la console (en tout cas pour le moment) on aurait pu espérer une meilleure mise en valeur..

Cependant tout vient à point à qui sait attendre. En effet, on apprend aujourd'hui que Marvelous et Grasshopper Manufacture Inc nous donnent rendez-vous pour un live spécial qui devrait nous faire un petit récapitulatif de la saga et, surtout, nous présenter le nouvel opus tant attendu. Le live sera présenté par le "Maître" Goichi Suda alias SUDA51, MC Mafia Kajita et par la Youtubeuse virtuelle Shishiro Botan d'Hololive. Pour en savoir plus, rendez-vous ici même jeudi 8 avril à 14 heures (heure de Paris)