Grasshopper Manufacture (No More Heroes, Killer 7, Lollipop Chainsaw...) tease une annonce la semaine prochaine

Grasshopper Manufacture, le studio japonais fondé par Goichi Suda alias Suda51 vient d'ouvrir un site teaser sur lequel on peut lire que "quelque chose va arriver" et voir un compte à rebours qui nous donne rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 15 juin très précisément. Pour mémoire, les jeux du studio Grasshopper Manufacture sont à l'image de son fondateur, délirants et déjantés. Pour les fans de Nintendo, on retiendra surtout les jeux No More Heroes et Killer 7. mais le studio a aussi été impliqué dans de nombreux autres jeux comme Flower, Sun, and Rain, Shadows of the Damned, Lollipop Chainsaw ou même la version originale de PROJECT ZERO : Le Masque de l'Éclipse Lunaire sortie uniquement au Japon en 2008 sur Wii. Alors que nous prépare Suda51 alors que le studio s'apprête à fêter ses 25 ans ? Rendez-vous d'ici quelques jours pour le découvrir.

Source : Grasshoppermanufacture25th