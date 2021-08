Revue de Presse : tous les tests et toutes les notes - de 4/10 à 9/10, la presse partagée sur No More Heroes 3

Très attendue, la suite des aventures de Travis Touchdown, l'anti héros le plus cool des jeux vidéo est enfin disponible en exclusivité sur Nintendo Switch avec No More Heroes 3. Si vous hésitez à prendre le jeu et à dépenser vos précieux euros (le titre coûte actuellement selon les enseignes entre 49 et 59€) ne comptez pas trop sur la presse pour vous aider car en fonction de vos lectures, certains vous diront que c'est génial, d'autres que c'est pas mal et d'autres encore que c'est bidon ! Alors certes, c'est à la base, le genre de jeu qui ne laisse personne indifférent ce qui fait que soit on adore, soit on déteste. Mais il y a aussi de nombreux points qui divisent comme la technique par exemple qui est jugée plus ou moins défaillante par de nombreux sites ce qui pour certains est rédhibitoire alors que pour d'autres cela n'enlève rien au plaisir de jouer. La direction artistique ne fait pas non plus l'unanimité. Elle est qualifiée de géniale par certains et de lamentable par d'autres avec des aliens délirants ou manquant cruellement de charisme- au choix. On pourrait alors penser que les fans de No More Heroes sont du côté de ceux qui adorent mais pas forcément... Certains vous diront que ça ne vaut pas le numéro 1, d'autre que c'est le meilleur opus des trois ! Résultat, il est vraiment difficile de se faire un avis lorsqu'on lit les différents tests tellement les avis divergent : inspiré, pas inspiré, génial, honteux, nanar, punk, pantouflard, à la ramasse, incroyable, bâclé, jouissif, vieillot, unique, inconséquent... Et c'est la même chose avec les notes qui vont du 9,5/10 au 4/10. Si vous voulez voir ce que cela donne, retrouvez ci-dessous un florilège des tests actuellement publiés sur le net avec leur lien, leur note et une courte citation. Evidemment, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires.

Revue de presse de NO MORE HEROES 3