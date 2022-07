Lollipop Chainsaw obtient un remake prévu en 2023

Sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360, Lollipop Chainsaw est un jeu vidéo bien barré de Grasshopper Manufacture associant Suda51(à la réalisation) et James Gunn, le réalisateur des films Les Gardiens de la Galaxie (au scénario.) Si vous ne connaissez pas ce titre dans lequel une pom-pom girl fait équipe avec la tête tranchée de son fiancé pour massacrer allégrement des hordes de zombies à la tronçonneuse, sachez qu'un remake est actuellement en cours de développement pour une sortie en 2023 . Cependant, ni Grasshopper Manufacture, ni Suda51 ni James Gunn ne sont associés au nouveau projet qui, précisons-le ne dispose pas encore de plateforme(s) dédiée(s). On ne sait donc pas encore si cette nouvelle version de Lollipop Chainsaw sortira sur Nintendo Switch. Evidemment, on vous en reparlera- ou pas.

En attendant retrouvez un trailer de Lollipop Chainsaw ci-dessous.

To add my two cents, like @JamesGunn says, neither he nor I am involved in this project at all, and Grasshopper Manufacture has nothing to do with development or anything. https://t.co/ctLfTvk1yn