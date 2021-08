No More Heroes 3 marque la fin des aventures de Travis Touchdown - Suda 51 dit adieu à son héros

No More Heroes 3 vient de sortir et il déchaîne les passions. Honnêtement, pour nous si vous avez adoré les épisodes précédents et si tout simplement vous avez envie d'y jouer, il n'y a pas à hésiter : foncez vous ne le regretterez pas. Des jeux aussi dingues, il n'y en a pas des masses. Certes, il n'est pas aussi graveleux que les deux autres opus et il y a sûrement beaucoup à dire sur beaucoup de points mais lorsque l'on aime les jeux vidéo, on sait pertinemment que l'on peut adorer des jeux bourrés des défauts- et c'est d'ailleurs vrai pour tout. Quoiqu'il en soit, pour célébrer la sortie du jeu, son auteur, l'extravagant Goichi Suda alias Suda 51 a publié un message (traduit en anglais) sur les réseaux sociaux. Un message qui bien évidemment nous rappelle la sortie du jeu et nous incite à l'acheter mais aussi nous apprend que le vrai titre de No More Heroes 3 aurait du être No More Heroes 3 : Le combat final – Guerre galactique totale ! Une façon de nous signifier que No More Heroes 3 est bien une conclusion et la bataille de Travis avant qu'il ne parte dans "un long voyage bien mérité"... Auparavant, lors d'une autre intervention Suda 51 avait laissé entendre qu'il faudrait probablement encore attendre 10 ans avant de retrouver Travis dans un nouvel opus. Donc un No More Heroes 4 n'est pas forcément exclu (sans parler même d'une possibilité de spin off avec Shinobu) mais à priori pour le moment ce n'est pas prévu et aujourd'hui Suda 51 dit adieu à son héros et à tous les Travis Touchdown du monde... "No More Heroes" en quelque sorte... Retrouvez le message de Suda 51 ci-dessous.

No More Heroes 3 est disponible sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse du monde entier LA.

J'espère que tout le monde s'en sort bien dans la chaleur estivale. Il existe un tout nouveau jeu d'action exaltant dans lequel toute la galaxie est plongée dans un état de guerre qui, espérons-le, aidera à chasser cette chaleur et cette humidité étouffantes, et il [est sorti] le 27 août. Ce jeu s'appelle No More Heroes 3 Final Bout – All-Out Galactic War ! Ou, ça allait s'appeler comme ça, mais le sous-titre était tout simplement trop long alors nous avons fini par prendre un indice de la série Rocky et nous l'avons simplement mis à la place avec No More Heroes 3 Comme l'indique la chose « finale », Travis Touchdown arrivera enfin à la fin de sa bataille finale et se lancera dans un long voyage bien mérité. Rejoignez-le alors qu'il se déchaîne dans le jardin – non, dans le cosmos de la folie ! Maintenant, emportant avec elle mille pensées, je cours à nouveau le long de la route du tonnerre. À la fin d'un voyage, la bécane cramoisie tombe dans un profond sommeil. Au revoir, Travis.

Au revoir, No More Heroes !

Adieu, moments et jours fugaces.

Adieu, à tous les Travis Touchdown partout.

,