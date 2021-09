Framerate, performances, résolution... No More Heroes 3 passe sur le grill de Digital Foundry

No More Heroes 3 vient de sortir... Si vous êtes fan, vous êtes probablement déjà en train d 'y jouer ou alors c'est que vous avez prévu d'y jouer prochainement. Le jeu est tel qu'on s'y attendait : un concentré de séquences WTF parfois hilarantes parfois atroces (et parfois hilarantes et atroces.) C'est un jeu qui ne laisse pas indifférent et qui s'est fait pas mal secouer par la presse- notamment en France (voir notre revue de presse.) Certains confrères ne pardonnent pas au jeu sa technique défaillante et le vide de son open world. Pour autant est-ce vraiment gênant ? Le site Digital Foundry a décidé de prendre les choses en main en analysant méticuleusement ses performances comme il a l'habitude de le faire.

Le résultat n'est pas une surprise : 720p en mode télé contre 480p en mode portable et une fréquence d'images qui oscille entre (plus ou moins) 60 Fps lors des combats et (plus ou moins) 30 Fps lors des séquences en ville ouverte- une ville ouverte pourtant vide avec seulement quelques passants et deux ou trois voitures. Le site note aussi des textures baveuses et floues et quelques freezes... En résumé le site estime que No More Heroes 3 est un bon jeu mais qu'il est impacté par ces problèmes techniques. Retrouvez la vidéo de ci-dessous.

No More Heroes 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo switch. Plus d'infos avec notre test complet.