No More Heroes 3 - Travis affronte Gold Joe dans un combat de boss

En attendant son arrivée la semaine prochaine sur Nintendo Switch, No More Heroes 3 s'offre une toute nouvelle vidéo de gameplay sur la page Youtube de Nintendo. Cette dernière met en avant le célèbre Otaku Travis Touchdown, en pleine joute contre Gold Joe, l'un des aliens du jeu qui fera office de Boss durant cette dernière aventure. Une occasion parfaite pour voir le rendu sur Nintendo Switch et vérifier que tout tourne correctement.

Hissez-vous au sommet du Classement Galactique des Super-héros !

Dégainez votre Beam Katana et préparez-vous à affronter les super-héros les plus malfaisants de la galaxie dans No More Heroes 3 sur Nintendo Switch ! Incarnez Travis Touchdown, l'assassin otaku légendaire et taillez-vous un chemin vers la victoire dans sa mission pour sauver le monde d'une invasion extraterrestre.

No More Heroes 3 sortira officiellement sur Nintendo Switch le 27 août 2021 .

Source : Nintendo