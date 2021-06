No More heroes 3 : le nouveau trailer confirme le retour de la ville en monde ouvert

A l'occasion de l'E3 2021, Grasshopper Manufacture a publié un nouveau trailer en japonais de son futur hit No More Heroes III. L'occasion de faire un petit focus sur les douze aliens qu'il faudra cette fois-ci dégommer pour devenir le criminel numéro 1 de la galaxie (et accessoirement sauver la planète), de voir le super costume aux super pouvoirs de Travis en action, de découvrir quelques petits boulots que notre anti-héros devra accepter avant de combattre (comme tondre le gazon ou déboucher les toilettes) mais aussi et surtout d'avoir la confirmation que la ville ouverte du premier opus sera bien de retour dans cet épisode 3. On pourra donc foncer dans les rues de Santa Destroy et probablement faire quelques petites missions annexes... Retrouvez le trailer japonais ci-dessous (à voir sur Youtube) ainsi qu'une vidéo se focalisant uniquement sur la ville ouverte.

Pour rappel, No More Heroes III est attendu le 27 août prochain en exclusivité sur Nintendo Switch

