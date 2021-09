No More Heroes 3 rate son lancement et ne trouve pas son public sur Nintendo Switch

Travis prend du un bide

No More Heroes 3 est une exclusivité Nintendo Switch déjantée disponible depuis fin août 2021 . Suite (et fin) des aventures de Travis Touchdown débutée 15 ans plus tôt sur Wii, le jeu a pour le moins divisé la presse avec des avis tranchés opposés (voir notre revue de presse ICI.) Il est vrai que la licence est à la base une licence "de niche" qui ne plait pas à tout le monde avec sa violence gratuite et son côté WTF assumé. Mais No More Heroes 3 est attaqué sur bien d'autres points. Ses détracteurs lui reprochent notamment de n'avoir pas assez évolué en 15 ans ne serait-ce que pour corriger les "défauts" du premier titre. Ils fustigent en outre la technique à la ramasse du jeu qui dézingue le plaisir de jouer ainsi que de nombreux éléments pas assez travaillés aussi bien dans le gameplay comme dans le game design ou dans la création des personnages. Et si tout cela se discute, on sait déjà que le mot de la fin reviendra évidemment aux joueurs.

Comme toujours, ce sont le joueurs qui décideront si le jeu est bon ou mauvais et s'il peut même prétendre au statut d'œuvre culte de la pop culture auquel le titre prétend. En attendant, ce sont les ventes du jeu qui sont scrutées. Et si pour l'instant, il est trop tôt pour en faire un bilan définitif, on peut déjà dire que le jeu a raté son lancement. Sorti le 27 août dernier, le titre s'est initialement classé 9eme des meilleures ventes de jeux au Japon selon Famitsu pour la semaine du 23 au 29 août avec 7951 exemplaires vendus . Un petit score qui depuis n'a pas beaucoup évolué. A priori, le jeu ne se serait pas vendu plus de 2250 exemplaires puisqu'on ne le retrouve pas dans le Top 30 des meilleures ventes de la semaine (et que le 30eme jeu plafonne à 2251 exemplaires) toujours selon Famitsu.

Pour mémoire, selon VGChartz, le premier opus sur Wii se serait écoulé à plus de 11 000 exemplaires la première semaine au Japon et plus de 5000 la seconde pour terminer sa carrière à près de 40 000 exemplaires. (des chiffres plus ou moins similaires à la version PS3 du jeu.) Par contre, le titre se serait un peu mieux vendu en Occident.

Espérons que ce soit encore le cas pour No More Heroes 3... Cependant, pour le moment le titre n'est pas encore apparu dans le top 5 des meilleures ventes de jeux en France. De plus, si vous regardez aujourd'hui le Top des 30 meilleures ventes de jeux sur l'eShop au cours des deux dernières semaines , vous n'y trouverez pas No More Heroes 3 et cela aussi bien sur le top de l'eShop FR que sur ceux de l'eShop japonais et US.

Pour une exclusivité Nintendo Switch et une licence "culte" qui en est à son troisième opus, ça fait mal. On comprend mieux pourquoi Suda51 a annoncé la fin de la licence (qui pourrait cependant revenir via un spin-off.) Pour sa défense No More Heroes 3 n'a bénéficié d'aucune promotion. Les critiques et le prix du jeu (59,99€ sur l'eShop) n'ont pas du aider aussi. A ce stade, cependant rien n'est définitif. Avec une baisse de prix sans même parler d'un probable portage sur PC, peut-être que No More Heroes 3 finira par trouver son public.

No More Heroes 3 est disponible actuellement en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse du monde entier LA.