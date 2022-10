No More Heroes 3 reçoit la mise à jour 1.1.0 qui ajoute les voix japonaises - Tous les détails

No More Heroes 3 est disponible depuis plus d'un an sur Nintendo Switch. Le troisième opus des aventures de Travis a été diversement apprécié mais reste malgré tout une valeur sûre pour les fans de la licence déjantée de Suda 51. Si vous possédez le jeu sachez qu'il vient de recevoir une mise à jour qui corrige quelques bugs et lui ajoute les voix japonaises alors que le titre débarque cette semaine sur d'autres plateformes. Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous.

Détails mise à jour 1.1.0 de No More Heroes 3

Nouveau contenu Ajout de voix japonaises

Ajout de plus de texte de tutoriel/guide Corrections de bugs Sous-titres et crédits corrigés coïncidant avec l'ajout de voix japonaises

Corrections de bugs de texte

Pour rappel, No More Heroes 3 est disponible sur Nintendo Switch et d'ici peu sur Playstation et Xbox. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse du monde entier LA.

ET AUSSI :

L’assassin de légende Travis Touchdown revient une fois encore dans le Jardin de la folie ! Le prince maléfique FU, un super-héros autoproclamé originaire des confins de la galaxie, a atterri sur Terre dans le but de conquérir le monde. Pour sauver l’humanité, notre anti-héros devra combattre pour atteindre le haut du Classement Galactique des Super-héros en venant à bout des neuf aliens de FU avant de pouvoir se mesurer au prince en personne

Entrez dans la légende galactique - Dans la pure tradition No More Heroes, le Classement Galactique des Super-héros propose des combats de boss tous plus singuliers les uns que les autres. Atteignez des sommets et montrez qui est la terreur de l’univers

Vieux croûton, nouveaux trucs - Le ventre de Travis a beau gonfler à vue d’œil, il reste un pionnier quand il s’agit de mettre des raclées. De maître du katana à lutteur professionnel, Travis est un vrai couteau suisse. Repoussez les limites de la violence avec le Gant de la mort personnalisable et donnez la fessée aux envahisseurs dans un style qui vous ressemble

Dur, dur d’être un super-héros - Mais tâter de l’alien n’est pas gratuit. Explorez Santa Destroy dans le Demzamtiger de Travis pour trouver des missions déjantées, de garde-côte à nettoyeur de WC, puis aventurez-vous hors de Santa Destroy vers des destinations uniques telles que Néo Brésil et le dôme du tonnerre pour rafler des billets

Plus fou, plus méchant et plus beau que jamais - Grâce à ses visuel retravaillés, No More Heroes n’a jamais été aussi beau. Ajoutez à cela des temps de chargement raccourcis et une réponse accélérée pour déchaîner l’ultra-violence à la vitesse de l’éclair

