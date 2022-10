No More Heroes : si les fans le veulent, Travis reviendra

No More Heroes 3 a beau nous avoir (un peu) déçu, le jeu reste un ovni totalement barré avec des séquences jubilatoires qui font qu'on aime y retourner encore et toujours simplement pour le fun. Que voulez-vous, on l'aime quand même toujours autant notre Travis Touchdown ! Cependant, le papa du jeu, Goichi Suda alias Suda51 l'a dit : No More Heroes 3 marque la fin des aventures de Travis (voir ici...) Enfin, pour le moment du moins car notre anti-héros préféré pourrait revenir dans 10 ans surtout si les fans le réclament avec force. C'est en tout cas ce qu'à rappelé Suda51 au site GNN-Gamer.

Alors prêt pour une quatrième aventure de Travis ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Oui, c'est vrai, Heroes No More 3 est la dernière bataille de Travis (...) Personne ne peut dire ce qui va se passer dans 10 ans, et je ne peux pas le dire non plus. S'il y a un grand tollé des fans, Travis pourrait être de retour. Tout comme Tom Cruise est revenu dans Top Gun: Maverick.

Pour rappel, No More Heroes 3 est disponible sur Nintendo Switch et d'ici peu sur Playstation et Xbox. Retrouvez notre test complet ICI et la revue de presse du monde entier LA.

ET AUSSI : NO MORE HEROES 3 n'est plus exclusif à la Nintendo Switch - Le jeu déjanté de Suda51 annoncé sur Xbox et Playstation