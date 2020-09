Travis Touchdown de No More Heroes peut-il être l'un des ultimes combattants de Super Smash Bros. Ultimate ?

Petit à petit l'offre de fin d'année sur Nintendo Switch prend forme (et on vous en fera bientôt un petit récap') mais il manque, au moins, encore quelques précisions comme une date de sortie pour Bravely Default II (voir ici) et une autre pour le DLC 2 des derniers Pokémon (voir là.) On peut aussi s'attendre à découvrir un nouveau personnage jouable dans Super Smash Bros. Ultimate (voir tous les détails ICI) via le Fighters Pass Vol.2 (voir détails ici. Ce Fighters Pass Vol.2 ajoutera, à terme, six combattants : les six derniers . Après, ça, le jeu sera complet et Masahiro Sakurai pourra se reposer, et partir sur un autre projet... Super Smash Bros. Ultimate proposera à ce moment-là un roster de près de 86 combattants !

Sur les six nouveaux personnages, nous connaissons déjà Min Min du jeu ARMS (voir tous les détails ICI.) Il en reste donc encore 5 à découvrir et, bien évidemment, on espère qu'ils seront à la hauteur des attentes... Alors, à quoi faut-il s'attendre ? Waluigi finira-t-il enfin par intégrer le casting du jeu ? Y aura-t-il encore un autre combattant issu de Fire Emblem ? Ou alors des personnages iconiques comme Lara Croft ? Ou Sora ? Ou encore Master Chief !? Pour le moment, tous les rêves sont permis.

Cependant, il y a un prétendant que beaucoup de joueurs verraient bien ramener sa fraise dans le jeu : Travis Touchdown. Pour rappel, Travis est le héros de No More Heroes, une licence née sur Wii et qui a toujours été étroitement liée à Nintendo. Le gameplay du premier opus a d'ailleurs été conçu pour utiliser les spécificités de la Wiimote. Et si la licence a été portée ensuite sur d'autres consoles, No More Heroes 2 reste à ce jour exclusif aux consoles Nintendo et pour le moment, No More Heroes III, prévu l'année prochaine, est toujours annoncé comme une exclusivité de la Nintendo Switch. Autant dire que Travis est un très bon candidat pour être l'un des cinq ultimes combattants du jeu. D'ailleurs, le créateur de la licence Suda 51 n'a jamais caché son désir de voir son héros entrer dans la bataille (notamment ici) racontant par exemple avoir déjà interpellé Masahiro Sakurai sur le sujet et allant même jusqu'à demander aux joueurs et aux médias de plaider sa cause auprès de Nintendo...

Alors Travis va-t-il débarquer dans Smash ? S'il est trop tôt pour le dire, certains fans ont remarqué que récemment, Suda 51 a fait une réponse surprenante concernant l'arrivée de Travis dans Smash sur le site Switch Player puisqu'au lieu de renvoyer les joueurs vers Nintendo, comme il le fait d'habitude, le créateur a lancé :

ça va être un grand "pas de commentaire" de ma part !

Un changement de style étonnant même si évidemment, on peut aussi prendre sa réponse au premier degré... Sachant qu'une rumeur annonce le nouveau combattant d'ici la fin du mois (voir ici) on pourrait être fixé d'ici peu- ou pas. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Gonintendo