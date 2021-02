No More Heroes III s'offre une date de sortie et quelques informations supplémentaires

Nouvel opus de la franchose No More Heroes signée Grasshopper Manufacture Inc. qui se laisse désirer depuis 2019, No More Heroes III a fait une brève apparition lors du Nintendo Direct de ce mercredi 17 juillet 2021. Si nous n'avons pas eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses sur le contenu en lui-même, nous avons pu retirer 2-3 informations de cette présentation éclair :

Le jeu nous fera affronter des Aliens qui ont envahi la Terre

Les petits boulots comme tondre le gazon sont de retour

Le Death Glove a été amélioré pour débloquer de nouvelles compétences

Nous avons au moins pu finir cette présentation sur une note positive, No More Heroes III est annoncé pour le 27 août 2021 sur Nintendo Switch.