No More Heroes et No More Heroes 2: Desperate Struggle débarquent dès demain sur Steam

Cet été, les possesseurs de Nintendo Switch vont pouvoir retrouver leur anti-héros préféré, Travis Touchdown dans No More_Heroes III, une exclusivité prometteuse... En attendant, il est déjà possible de s'amuser avec Travis sur Nintendo Switch grâce au spin-off Travis Strikes Again mais aussi avec les deux premiers opus No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggles, disponibles depuis octobre dernier sur la console de Nintendo. Jusqu'à présent d'ailleurs, No More Heroes 2 : Desperate Struggles était une exclusivité des consoles Nintendo sorti uniquement sur Wii et sur Switch... Mais dès demain , le 9 juin 2021, le jeu va finalement sortir sur Steam (en même temps que le remaster du premier) et conquérir un nouveau public près de 11 ans après sa sortie initiale sur Wii.

Alors en sera-t-il de même avec l'épisode 3 sachant que les Joy-Con sont inclus dans le gameplay du jeu, seul l'avenir nous le dira. En attendant, retrouvez deux vidéos pour vous remettre dans le bain (de sang) du jeu.

