No More Heroes 3 dévoile 30 minutes de Gameplay dans une émission japonaise

Très attendu par les fans de cette licence depuis la petite déception Travis Strike Again : No More Heroes, le véritable nouvel épisode No More Heroes 3 va bientôt débarquer sur Nintendo Switch. Attendu pour le 27 août prochain , ce troisième volet des aventures de Travis Touchdown se laisse aujourd'hui apercevoir dans une émission japonaise, Washagana TV, et vient nous dévoiler pas moins de 30 minutes de gameplay inédit.

L'occasion d'en voir plus sur le titre et sur les variétés et spécificités de ce troisième épisode. Attendez-vous No More Heroes 3 comme le messie ? Allez-vous sauver le monde des extraterrestres grâce à votre Beam Katana ?