Suda51 explique pourquoi la ville ouverte fait son retour dans No More Heroes 3

No More Heroes 3 est un délire hallucinant pour les uns, grotesque pour les autres. C'est dans tous les cas, actuellement, une exclusivité Nintendo Switch qui permet aux fans de retrouver Travis Touchdown pour une dernière (?) aventure. En résumé, si vous êtes fan et que vous possédez la Nintendo switch, il n'y a pas à hésiter ! Pour autant, cela n'empêche pas au jeu d'avoir des défauts : un framerate fluctuant et des baisses de rythme... Des défauts que l'on retrouve principalement dans la ville ouverte du jeu : Santa Destroy. Une ville qui est donc l'objet de pas mal de critiques... Pour mémoire la ville ouverte était déjà présente dans le premier No More Heroes mais pas dans le numéro 2... Dans une interview à Gamereactor repérée par Nintendo Everything, le papa du jeu, Goichi Suda alias Suda51 a expliqué pourquoi la ville ouverte faisait son retour. D'abord tout simplement parce que cela lui faisait plaisir ! En effet, Suda51 explique qu'il était nostalgique de Santa Destroy même "des coins ou il n'y avait rien à faire" et avait envie d'y refaire un tour. Cependant, il était impossible de faire un vrai monde ouvert car l'équipe du jeu était plutôt réduite (moins de 50 personnes) et il n'était pas question d'allouer des dizaines de personnes sur la ville; c'est pour cela que finalement "c'est plus un truc de style de carte libre qu'un truc de type monde ouvert à 100%".

Cependant si le retour de la ville ouverte faisait plaisir à Suda51 mais aussi à toute l'équipe de développement, la raison première qui a réellement motivé son retour : ce sont les fans. Pendant des années, les fans ont réclamé le retour de Travis dans No More Heroes 3 avec le souhait de pouvoir une nouvelle fois se balader dans les rues de Santa Destroy.

Lorsque nous avons commencé à développer le jeu, à l'origine, il se concentrait principalement sur la zone Utopinia. Au fur et à mesure que nous le développions, je n'arrêtais pas de penser de plus en plus : « Hé, et Santa Destroy ? Il n'y a pas vraiment beaucoup de Santa Destroy ici, je veux vraiment voir ça. C'était en partie une décision personnelle et aussi l'opinion du reste de l'équipe que Santa Destroy serait bien de revoir ; ce serait bien de revenir et d'ajouter un tas de trucs. En fin de compte, la principale raison, ce sont les fans. Depuis la sortie de No More Heroes 2, pendant des années, les gens ont dit : « Hé, nous voulons No More Heroes 3. Quand allez-vous faire No More Heroes 3 ? En plus de cela, l'une des opinions et demandes spécifiques que nous avons entendues plus que tout était : "Nous voulons plus de Santa Destroy". Nous voulons retourner à Santa Destroy. Je veux donc revisiter Santa Destroy. En fait, en développant le jeu, nous avons vraiment senti que nous avions besoin de plus de Santa Destroy. Cela a parfaitement fonctionné. Nous retournons à Santa Destroy et nous allons y ajouter un tas de trucs. Bien qu'il s'agisse en partie d'une décision créative et personnelle, la chose la plus importante était les fans. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce que nous voulions, j'espère que tout le monde sera heureux. Vous avez un tas de Santa Destroy.

No More Heroes 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.