Suda 51 et Grasshopper Manufacture ont-ils volé le travail d'un studio d'animation hollandais dans le dernier trailer de No More Heroes III ?

Un studio d'animation hollandais nommé Studio Plumeau a eu la surprise de découvrir que Suda51 et ses équipes avaient utilisé sans sa permission une de ses animations à la fin du nouveau trailer de No More Heroes III diffusé peu avant les Game Awards 2019. Un "chapardage" que le studio a dénoncé dans un tweet vidéo semblant accréditer le "vol" en comparant l'animation originale réalisée en 2013 avec celle du trailer (voir ci-dessous.) Le studio affirme que cette animation est une création originale, réalisée à la main en 2013 sans aucune aide ou ressource extérieure. Et si elle a déjà été utilisée sans permission dans d'autres vidéos cela n'était, toujours d'après le studio, jamais arrivé "à cette échelle". Alors certes, il ne s'agit que d'une toute petite animation de deux secondes mais il n'en reste pas moins que c'est une histoire embarrassante pour Suda 51 et Grasshopper Manufacture. A moins que les apparences ne soient trompeuses... En effet, le site GoNintendo rapporte que l'animation en question est en fait disponible dans la banque numérique d'un service nommé Envato et peut donc à priori être téléchargé en tant qu''effet 2D. En résumé, les auteurs du dernier trailer de No More Heroes III ont sans doute acheté en toute bonne foi cette animation sauf qu'elle se retrouve sur un service dans lequel elle ne devrait pas être...

UP : Studio Plumeau a d'ailleurs depuis confirmé l'information de GoNintendo et dans la foulée, supprimé la vidéo incriminante... Studio Plumeau a aussi trouvé le "coupable" qui à priori s'attribue et fait le commerce de nombreuses autres animations de différents créateurs, et demande désormais de l'aide à Envato...

A l'arrivée, à défaut de faire de la publicité pour No More Heroes III, cette mésaventure aura eu au moins le mérite de mettre en lumière le Studio Plumeau (mais aussi, il faut bien le dire, de drôles de pratique...)

Update on the whole #NoMoreHeroes3 fx animation debacle. We have received word from the person in charge of the fx animation in the trailer. The animation was indeed purchased on @envato. The user was selling lots of different assets made by many other fx artists as well. — Studio Plumeau (@StudioPlumeau) 14 décembre 2019

We are dealing with a new user with the same scheme here, can you look into this @envato_help? the other fx packs contain even more works from us and others. https://t.co/Tdq4KoDnHn — Studio Plumeau (@StudioPlumeau) 14 décembre 2019

Source : Dualshockers