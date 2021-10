Suda51 annonce que Grasshopper Manufacture rejoint le géant chinois NetEase

Après les mésaventures de No More Heroes 3, Suda51 vient de faire une annonce sur le net. Son studio, Grasshopper Manufacture qui existe depuis près de 23 ans et à qui l'on doit notamment, Let it Die, Killer 7 et, naturellement, les No More Heroes fait désormais partie du groupe NetEase, géant chinois spécialisé dans les jeux mobiles à qui l'on doit notamment Sky : Enfants de la Lumière. Suda51 promet que cette "coopération" permettra de développer des jeux console exceptionnels. En attendant de découvrir ces jeux, retrouvez la déclaration de Suda51 ci-dessous.

Rappelons que le mois dernier, un autre talent a annoncé son arrivée chez NetEase,Toshihori Nagoshi, le créateur de Monkey Ball et Yakuza.

Grasshopper Manufacture Inc. vient de célébrer son 23e anniversaire en mars de cette année. Au cours des 23 dernières années, notre équipe de créateurs d'horizons et de personnalités variés a présenté une variété de jeux aux joueurs. Nous avons maintenant une occasion unique de repenser la structure de développement et d'organisation du jeu de Grasshopper Manufacture Inc. pour aller de l'avant. Tout en comprenant nos propres avantages et notre position unique, on nous a présenté de nouvelles possibilités de création de jeux.

Comme nous le savons tous, NetEase Games a développé de nombreux excellents jeux dans le passé, et je connais depuis longtemps les capacités créatives de NetEase. Lorsque nous avons parlé avec NetEase de "développer ensemble des jeux de console plus uniques", nous avons résonné. Après de nombreuses réflexions, nous avons décidé à l'unanimité de nous "regrouper" sur le long terme grâce à une coopération plus approfondie afin de créer plus de contenu de qualité pour les joueurs.

NetEase Games comprend les points forts de Grasshopper Manufacture Inc. et est disposé à nous soutenir, et est un partenaire extrêmement fiable. NetEase Games sera principalement chargé de fournir des conseils sur nos activités de planification commerciale et de fournir un financement suffisant pour le développement de jeux. Nous serons responsables de la créativité et de la production de jeux pour nous assurer que nous sommes en mesure de continuer à maintenir la "saveur Grasshopper Manufacture" et la qualité de jeu constantes pour lesquelles nous sommes connus. De plus, nous bénéficierons également d'un solide soutien de la part de l'équipe NetEase composée de milliers d'artistes et d'experts techniques en termes d'art du jeu et d'assurance qualité. Nous tirerons le meilleur parti de ce soutien et nous nous efforcerons d'offrir trois « jeux de fabrication de sauterelles » de meilleure qualité à tous les joueurs au cours des dix prochaines années.

Grasshopper Manufacture Inc., se dirigeant vers le tout nouvel avenir du développement de jeux, renaît maintenant et continuera à créer l'histoire. Restez à l'écoute.