Suda51 dévoile une image de gameplay de No More Heroes 3

No More Heroes III est logiquement l'un des jeux qui doit venir grossir le catalogue de la Nintendo Switch dès cette année (voir là) même si pour le moment, peu d'infos ont été partagées sur le jeu. On espère en découvrir plus prochainement mais en attendant, Suda51 s'est amusé à titiller et satisfaire l'impatience des fans avec une apparition surprise lors du Devolver Direct qui a été diffusé tout à l'heure (voir ici). Manette (de PC) à la main, on y voit simplement le "maître" jouer au jeu en dirigeant Travis devant le motel. A part ça, on remarque une mini carte, ce qui pourrait laisser penser que le jeu permettra de se balader dans la ville comme dans le premier.

Quoiqu'il en soit, on espère que l'hypothétique Nintendo Direct attendu la semaine prochaine et qui fait l'objet de plusieurs cierges allumées dans les églises et temples du monde entier, nous en apprendra plus...