Nintendo Switch : nouvelle série de jeux mystérieux sur GameStop accréditant la diffusion prochaine d'un Nintendo Direct

C'est LA rumeur du mois : la semaine prochaine , juste avant la sortie de Paper Mario : The Origami King et un peu plus d'un mois après ce qui aurait du être l'E3 2020; Nintendo se déciderait enfin à publier un nouveau Nintendo Direct. Une rumeur, donc, mais qui semble assez crédible, indépendamment des sources des uns et des autres puisqu'en effet, il faut bien que Nintendo présente les jeux que les joueurs pourront s'offrir pour les fêtes de fin d'année, Noël mais aussi Thanksgiving aux Etats-Unis sur Nintendo Switch, et la société est obligée de le faire bien en amont ne serait que pour laisser les grandes enseignes préparer leur arrivée.

Il est vrai que Nintendo a pris l'habitude depuis plusieurs mois de dévoiler ses jeux en utilisant les réseaux sociaux, cependant, la marque Nintendo Direct est forte et le format permet de présenter plusieurs jeux en une seule fois, ce qui est un avantage certain- à condition que les jeux soient bien choisis...

Cependant, à ce stade, cela reste une rumeur et pour l'accréditer les joueurs sont à l'affût du moindre signe. Ainsi lorsque l'on apprend (via le site Switch Brasil)que le géant US GameStop, vient d'ajouter de nouvelles entrées mystérieuses dans son catalogue Nintendo Switch (en fait des "SKU" pour "stock-keeping unit" que l'on peut traduire en français par "unité de gestion des stocks") l'excitation monte... Et encore plus en apprenant qu'une maintenance est prévue justement pour intégrer les jeux Nintendo Switch au catalogue, le 14 juillet prochain soit dans trois jours ...

En espérant qu'à l'arrivée, on ne sera pas déçu. On devrait en tout cas en avoir le cœur net, d'ici peu...