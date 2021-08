No More Heroes 3 : un ensemble de posters en récompense sur My Nintendo

No More Heroes 3 vient de sortir sur Nintendo Switch et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il divise la presse (voir ICI.) Pour autant, si comme nous, vous êtes fan de la licence, vous serez heureux d'apprendre que My Nintendo "offre" en ce moment en récompense trois posters de Travis contre 400 points Platine, des points que l'on obtient principalement en jouant aux jeux mobiles Nintendo où en se rendant sur le site de Nintendo et l'eShop. Pour autant, ce n'est pas tout à fait "gratuit" puisqu'il vous faudra comme toujours vous acquitter des frais de ports de 6,99€ (en France métropolitaine tout du moins) Retrouvez les détails et quelques images de ces posters ci-dessous. Et pour les obtenir, rendez-vous sur My Nintendo.

Pour célébrer la sortie de No More Heroes 3 sur Nintendo Switch, un ensemble de trois posters inspirés de la série est maintenant disponible sur My Nintendo. Cet ensemble de posters a été créé en coopération avec les développeurs du jeu.

Matériaux et dimensions :

Ensemble de trois posters roulés et emballés dans une boîte robuste

Dimensions de chaque poster : 40 x 50 cm

Matériau : papier couché brillant 170 g/m²