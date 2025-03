Nintendo Switch : les points or, c'est terminé - Tous les détails

Voilà, c'est fini. Jusqu'à hier, si vous achetiez un jeu sur l'eShop, vous obteniez des points or que vous pouviez cumuler pour ensuite les utiliser pour acheter des logiciels téléchargeables sur Nintendo Switch. Ce programme est désormais terminé. Néanmoins, vous pouvez encore dépenser les points or que vous possédez (sachant qu'ils sont valables un an à compter de la date de leur obtention).

Notez qu'il est encore possible de recevoir des points or, si vous avez précommandé des titres avant aujourd'hui mais aussi si vous enregistrez des jeux en cartouche (à condition que leur sortie soit antérieure à aujourd'hui ). Nintendo précise par ailleurs qu'il "se réserve le droit de distribuer des points or dans certains cas exceptionnels, à sa discrétion".

Pour autant, une page vient de se tourner et il faudra voir si un système similaire ou autre sera mis en place avec les jeux de la Nintendo SWITCH 2.

Pour en savoir plus retrouvez le communiqué officielle ci-dessous :

Informations importantes Depuis le 25/03/2025, il n'est généralement plus possible d'obtenir de points or.

Pour les précommandes d'articles numériques effectuées dans le Nintendo eShop ou sur le site officiel de Nintendo avant le 25/03/2025, vous obtiendrez toujours des points or, quelle que soit la date de sortie du contenu, et même si le paiement n'est effectué qu'ultérieurement.

Vous obtiendrez toujours des points or en enregistrant une carte de jeu physique depuis le menu HOME de votre console Nintendo Switch, sous réserve que le logiciel soit sorti au plus tard le 24/03/2025. Pour recevoir les points, vous devez enregistrer la carte de jeu dans les deux ans (pour l'Europe et l'Afrique du Sud) ou dans l'année (pour tous les autres pays) suivant la sortie officielle du logiciel. Pour vérifier la date de sortie d'un logiciel, consultez sa page d'informations dans le Nintendo eShop.

Nintendo se réserve le droit de distribuer des points or dans certains cas exceptionnels, à sa discrétion.

Les points or sont valables 12 mois à compter du jour de leur obtention et expirent toujours à la fin du dernier mois.

Si vous vous posez la question, les points platine que l'on obtient en jouant aux jeux mobiles ou en visitant les sites Nintendo et que l'on peut échanger contre des récompenses sur My Nintendo, sont toujours d'actualité.

