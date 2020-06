Achetez des jeux de cartes Hanafuda Nintendo et obtenez des cartes postales exclusives gratuites sur le My Nintendo Store

Les cartes Hanafuda sont étroitement liées à Nintendo puisque l'histoire de la société japonaise a commencé avec elles et que, aujourd’hui encore, la firme continue d'en fabriquer et d'en vendre. Cependant, si les cartes Hanafuda sont très belles, le jeu en lui-même reste très obscur pour les non initiés. Heureusement, le jeu est inclus dans 51 Worldwide Games qui réunit sur Nintendo Switch des jeux du monde entier. Un bon moyen d'apprendre à jouer en se familiarisant avec les cartes fleuries si particulières du jeu de cartes Hanafuda.

Cependant, malgré la réussite de 51 Worldwide Games (voir notre test complet;) rien ne vaut un bon "vrai" jeu de cartes et ça tombe bien car depuis aujourd’hui, le store officiel My Nintendo a mis en vente plusieurs jeux de cartes.; des jeux de cartes classiques aux couleurs de Zelda, Splatoon ou encore Mario et des jeux de cartes Hanafuda Nintendo, exclusives au My Nintendo ST0RE. Il y a trois propositions : les cartes Hanafuda président (noir) et les cartes Hanafuda Super Mario en deux couleurs. Chaque paquet de cartes Hanafuda est actuellement à 24,99€ (plus les frais de port) A noter que si vous voulez apprendre à jouer, Nintendo met à disposition des règles du jeu très complètes sous forme de fichier Pdf : Hanafuda Président - règles du jeu ou encore Hanafuda Mario - règles du jeu

Hanafuda, qui signifie « jeu des fleurs », est un jeu de cartes traditionnel japonais qui a fait son apparition au 16e siècle. Les premières illustrations modernes auraient été créées vers le milieu du 18e siècle. La toute première activité de Nintendo, dès 1889, a été la fabrication et la commercialisation de cartes de Hanafuda. Les 48 cartes du jeu sont réparties en 12 séries de quatre cartes représentant les 12 mois de l'année. Chaque série est illustrée par une fleur ou une plante qui s'épanouit au mois correspondant, et présente aussi diverses scènes traditionnelles japonaises.

Mais ce n'est pas tout... Que vous achetiez ou non les cartes, la boutique en ligne de Nintendo permet d'acquérir de magnifiques cartes postales Hanafuda pour la modique somme de... 0 euros- à condition d'avoi r 400 points platine en stock (ce qui n'est pas grand-chose sachant que les points Platine s'obtiennent en jouant ou en se rendant régulièrement sur le site de Nintendo.) A noter qu'il y a des frais de port supplémentaires. Pour plus de détails, rendez-vous sur My Nintendo et sur le My Nintendo_Store

Source : Nintendo