My Nintendo : des jeux Fire Emblem et Mario & DK en promo et des thèmes pour menu 3DS en cadeau, Metroid et Animal Crossing

Ce mois-ci sur My Nintendo, de nouvelles récompenses vous permettent de dépenser vos points Platine et vos points Or obtenus respectivvement en jouant pour les premier et en achetant des jeux pour les seconds. Trois jeux 3DS obtiennent ainsi des réductions :

Fire Emblem: Awakening -50% contre 220 points Or soit un prix de 22,49€

-50% contre Or soit un prix de Pokémon Puzzle Challenge (console virtuelle GBC) - 50% contre 70 points Platine soit un prix de 2,49€

(console virtuelle GBC) - 50% contre Platine soit un prix de Mario and Donkey Kong: Minis on the Move -40% contre 110 points Platine soit un prix de 5,99€

Deux thèmes pour menu 3DS peuvent en outre être obtenus "gratuitement" (ou presque) contre 100 points Platine :

NES Metroid : Samus Aran

Animal Crossing: New Leaf - Motifs colorés

Retrouvez les images ci-dessous et pour en savoir plus, rendez-vous dans votre espace My Nintendo