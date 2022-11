Splatoon 3 déballe son lot d'autocollants sur le My Nintendo Store

Fan de tentacules, d'encre et de Splatoon 3, vous allez pouvoir vous en donner à coeur joie pour décorer vos murs, vos consoles et les rues de votre ville grâce à ce lot d'autocollants officiels Splatoon 3 disponible en exclusivité sur le My Nintendo Store. D'ores et déjà disponible contre 300 points platines et 2,99 euros de livraison, ce lot comprend 3 pages d'autocollants différents pour personnaliser au maximum tous les objets et surfaces.

Cliquez-ici pour accéder à la page vous permettant de commander ce lot. Petite astuce, vous pouvez désormais cumuler différents items du My Nintendo Store pour grouper vos commandes et ne payer les frais de port qu'une seule fois.

Ajoutez de la couleur à votre quotidien avec cet ensemble d'autocollants Splatoon 3, disponible en récompense My Nintendo contre 300 points platine (+ frais de port).



Obtenez les vôtres ici : https://t.co/eBjLlvu6LY pic.twitter.com/kl4MEVOKDe — Nintendo France (@NintendoFrance) November 30, 2022

Source : Nintendo