Splatoon 3 pense printemps pour son prochain Festival

Le printemps, c'est doux comme... des poussins, des lapereaux ou des oursons ? C'est la question que Splatoon 3 vous lance pour son prochain Festival, du vendredi 20 avril prochain à 2 heures (heure de Paris) au lundi 22 avril à 1 h 59 . Entre l'équipe verte représentant les poussins, l'équipe rose pour les lapereaux, et l'équipe bleue pour les oursons, préparez-vous à peindre la scène avec vos couleurs préférées et à célébrer l'arrivée de cette saison douce et colorée.

Quelle équipe remportera la victoire ? Réfléchissez dès maintenant avant de pouvoir choisir votre équipe dès la fin de semaine .

