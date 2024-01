Splatoon 3 - Son second DLC "La Tour de l'Ordre" dévoile sa date sortie

Chez Nintendo le printemps 2024 débarque le 22 février prochain ou bien le second DLC de Splatoon 3, la Tour de l'Ordre sera en avance ! En effet, la seconde partie du pass d'extension de Splatoon 3, après une première vague amenant un nouveau hub pour les joueurs avec Chromapolis, la ville de Splatoon premier du nom, arrive dans un peu plus de 4 semaines . Ce DLC aux accents Roguelite devrait être l'équivalent de l'Octo-Expansion pour Splatoon 3 en apportant avec lui une toute nouvelle campagne avec une nouvelle intrigue et des mécaniques inédites.

Cette annonce s'est faite via une toute nouvelle bande-annonce, assez avare en informations, pour ce contenu supplémentaire et nous vous recommandons, pour en savoir potentiellement plus, de visionner notre analyse maison de ce futur contenu. Dans tous les cas, rendez-vous le 22 février prochain sur Splatoon 3 pour accéder à la Tour de l'Ordre moyennant le prix de 24,99 euros pour le pass d'extension du jeu.

Avis aux Inklings et Octalings !

