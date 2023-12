Splatoon 3 annonce le FrostyFest pour fêter les fêtes de fin d'années

Après le fameux Splatoween, Splatoon 3 a décidé de poursuivre dans sa lancée en proposant, pour fêter les fêtes de fin d'années un FrostyFest. Dans ce futur événement qui aura lieu durant le mois de décembre comme on l'imagine , les joueurs pourront disputer un Festival spécial dont nous ne connaissons pas encore les modalités.

Le tout en arborant des costumes distribués gratuitement via la chaîne de nouvelles « Splatoon 3, Rapport du laboratoire de recherche sur les calamars » sur l'écran d'accueil de votre Nintendo Switch. Par ailleurs, les Tridenfer et les places de Chromapolis et de la Cité-Clabousse seront aussi décorés à l'occasion de cette FrostyFest.

Cité-Clabousse et Chromapolis vont être plus frais que jamais à l'occasion du FrostyFest de la saison du frimas 2023 de #Splatoon3. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur ce festival spécial ! pic.twitter.com/qDtqldToYh — Splatoon France (@Splatoon_FRA) November 29, 2023