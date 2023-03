Splatoon 3 - Les Calamazones Ayo et Oly sont de retour avec leur hit City of Color

Avec la sortie du Pass d'Extension de Splatoon 3, les inklings en herbe ont de nouveau l'accès au Hub de Chromapolis tiré du premier opus sorti initialement sur Wii U. L'occasion pour nous de pouvoir (re)découvrir les Calamazones Ayo et Oli, nous réinterprétant leur titre City of Color. Nous vous laissons visionner un extrait du morceau ci-dessous. Pour rappel, le Pass d'Extension de Splatoon 3 est actuellement en vente au prix de 24,99€ et propose les contenus suivants :

123 000 pièces (monnaie du jeu)

3 tickets en-cas (double EXP)

1 ticket boisson de chaque type

1 Splatiquette Calamazones

VAGUE 1 : CHROMAPOLIS (disponible)

VAGUE 2 : TOUR DE L'ORDRE (disponible avant le 31 décembre 2024)

