Splatoon 3 célébre la victoire de la poignée de main

Poignée de main, poing contre poing ou accolade ? C'est l'épineuse question à laquelle Splatoon 3 tentait de répondre le week-end dernier, du samedi 18 novembre à 1 heure du matin (heure de Paris) à ce lundi 20 novembre à la même heure . Et c'est avec un total de 3 points d'avance que la Poignée de main l'a emporté et à répondu au débat Quelle est votre salutation préférée ?. Pour connaître tous les résultats de ce Festival, n'hésitez pas à consulter l'image ci-dessous.

On se retrouve dès la saison prochaine (soit dès le 1er décembre prochain) dans Splatoon 3 pour de nouveaux Festivals avec, on l'espère, un thème de Noël après un Splatoween des plus réussi.