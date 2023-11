Splatoon 3 ajoute un organisateur de tournois dans SplatNet 3

En amont de l'arrivée de la nouvelle saison du frimas 2023 dès le 1er décembre prochain à partir de 1 heure du matin (heure de Paris) et de son tout prochain Festival qui aura lieu ce weekend, du samedi 18 novembre à 1 heure du matin jusqu'au lundi 20 à 00h59 et qui vous posera la question de votre salutation favorite (voir notre article en cliquant ici), Splatoon 3 vient d'ajouter un organisateur de tournois dans son application mobile SplatNet 3 afin que les joueurs puissent s'en donner à coeur joie et sans limite dans leurs parties avec leurs amis.

Pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre dans votre application SplatNet 3 sur votre mobile.