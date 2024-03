Splatoon 3 se met à jour et passe en version 7.1.0 - Tous les détails

Toujours régulièrement mis à jour depuis sa sortie le 9 septembre 2022 , Splatoon 3 continue de proposer régulièrement de nouveaux contenus et des ajustements. Aujourd'hui, le jeu vient de passer gratuitement en version 7.1.0 afin d'incorporer une nouvelle chanson dans sa playlist de musiques jouées lors des matchs, mais aussi d'apporter quelques correctifs à son gameplay et à ses modes pour proposer une expérience toujours plus agréable pour ses joueurs.

Rappelons d'ailleurs que ce weekend aura lieu le prochain Festival en jeu et que celui-ci aura pour thème : Quel instrument joueriez-vous ? avec en rose la Batterie, en vert la Guitare et en violet les Claviers. D'ici-là, vous pouvez jeter un coup d'œil à tous les correctifs apportés par cette mise à jour 7.1.0 ci-dessous :