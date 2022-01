Nintendo démarre l'année en rappelant que 2022 sera l'année de Splatoon 3

Dans son premier tweet de l'année, Nintendo a tenu à nous rappeler que 2022 rime avec Splatoon 3 (si si les deux riment mais il faut le prononcer en Inkling). En effet, dans une courte vidéo nous voyons un Inkling tracer "2022" avec son épinceau dans ce qui semble être une toute nouvelle pose de victoire de fin de partie inédite à Splatoon 3 avec en prime un aperçu de la musique de victoire qui apparaîtra sur le tableau des scores dès cette année quand le troisème épisode de la licence la plus fraîche de Nintendo sortira enfin après 5 années sur Splatoon 2.

Splatoon 3 ne dispose toujours pas de date de sortie plus précise qu'un vague 2022 mais nul doute que nous apprendrons plus sur ce troisième épisode dans les semaines à venir. Bonne année à vous et préparez-vous pour Splatoon 3.

Idée de résolution : apprendre à manier l'encre comme un(e) pro en prévision de Splatoon 3.