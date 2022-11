Splatoon 3 dévoile sa saison du frimas et sa première mise à jour de contenu gratuite

Vous le saviez, Splatoon 3 est un jeu destiné à évoluer puisque Nintendo nous a promis pas moins de deux années complètes de mises à jour régulières de contenu sur le jeu à grand renfort de nouvelles saisons tous les trois mois . La première mise à jour du jeu arrive dès le 1er décembre prochain (comme l'annonçait la fin du catalogue en cours) et s'intitule la saison du frimas. Dans celle-ci nous pourrons retrouver (gratuitement rappelons-le) :

Qu'attendez-vous de cette nouvelle saison ? Êtes-vous séduits par cette bande-annonce ?

Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch, cliquez ici pour lire notre test complet.

UNE NOUVELLE SAISON SE PRÉPARE !

La saison du frimas arrive le 1er décembre 2022 dans Splatoon 3 et elle apporte de nouveaux modes, de nouveaux équipements et de nouvelles activités qui sauront ravir les Inklings et les Octalings de Cité-Clabousse.