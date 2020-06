TEST de 51 WorldWide Games - Faîtes vos jeux sur Nintendo Switch

51 Worldwide Games est sorti cette semaine sur Nintendo Switch. Pour 39,99€ (prix eShop ) vous avez accès à plus de cinquante classiques des jeux de société, de cartes, de dé et même d'arcade, le tout réuni dans un seul titre, accessible et didactique. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test complet qui vous détaillera les points forts et les points faible de ce nouveau jeu Nintendo qui nous ramène à l'époque de la Touch ! Generations de la Wii et de la NDS...

Pour lire notre test de 51 Worldwide Games =======================> CLIQUER LA

>POUR LIRE LE TEST DE 51 WORLDWlDE GAMES SUR NINTENDO SWITCH CLIQUER ICI<