51 Worldwide Games : un nouveau trailer mettant en avant les sons du jeu

Avez-vous déjà joué à 51 Worldwide Games, le jeu compilant plus de 50 jeux de société sur une seule et même cartouche sur Nintendo Switch ? Mais l'avez-vous réellement bien joué ? Les jeux vidéo ne se résument pas tous à un univers poussé, à des histoires profondes et cohérentes, la musique et les sons ont tout aussi leurs importances dans ce média. C'est ce que nous suggère aujourd'hui Nintendo via un nouveau trailer de 51 Worldwide Games. En prêtant un peu notre attention sur les sons des jeux, vous remarquerez que celles-ci peuvent aussi avoir un impact sur notre immersion. Comme ceux de 51 Worldwide Game qui ont pour objectif satisfaire et apaiser les joueurs .

Veuillez dès à présent retrouver un exemple des bruitages que vous pourrez écouter durant vos sessions de jeu dans 51 Worldwide Game. Nous vous souhaitons une bonne écoute.

Source : Youtube