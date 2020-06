51 WorldWide Games a été développé par la même équipe que Super Mario Party

51 Worldwide Games vient de sortir sur Nintendo Switch ajoutant un nouveau party-game à la console en permettant de jouer seul ou à plusieurs à une série de jeux classiques ( de cartes, de dé, etc) mais aussi à des jeux hérités de l'époque de la Wii comme le Bowling ou le jeu de tir de Wii Play. Jusqu'à présent nous savions que le studio japonais ND Cube était impliqué dans le développement du jeu mais nous ne savions pas à quel point. Grâce aux crédits disponibles dans 51 Worldwide Games, on s'aperçoit que non seulement c'est ND Cube qui est à la manœuvre mais aussi et surtout que l'équipe de développement du jeu est quasiment la même que celle de Super Mario Party.

Pour mémoire, ND Cube est un studio japonais, filiale de Nintendo qui est spécialisé dans les party-games. On lui doit notamment, Wii Party et surtout tous les Mario Party depuis le numéro 9. C'est aussi ND Cube qui a développé l'étonnant Animal Crossing : amiibo Festival qui est toujours l'objet d'une querelle d'experts entre ceux affirmant que c'est un chef d'oeuvre incompris et les autres persuadés d'être face à une bouse infâme.

Retrouvez ci-dessous le nom des membres de l'équipe et leur rôle dans 51 Worldwide Games mais aussi dans Super Mario Party grâce à une liste publiée par le site Nintendo Everything

Liste des membres de l'équipe de développement de 51 Worldwide Games :

Réalisateur

Atsushi Nakao (directeur du design de Super Mario Party)

Directeur du design

Takaki Kobayashi (directeur de conception de Super Mario Party)

Makoto Eguchi (conception de jeu de Super Mario Party)

Yuya Rokuyama (conception de jeu de Super Mario Party)

Hiroyuki Seki (conception de jeu de Super Mario Party)

Ryo Yokomizo (conception de jeu de Super Mario Party)

Le design du jeu

Kunio Asahara (conception du jeu Super Mario Party)

Yukako Kawauchi (conception du jeu Super Mario Party)

Masafumi Ojika (conception du jeu Super Mario Party)

Yasuki Toyosawa (non impliqué dans Super Mario Party)

Takayuki Ide (non impliqué dans Super Mario Party)

Akihito Sato ( pas impliqué dans Super Mario Party)

Directeur de programme en chef

Tadao Shoyama (programme Super Mario Party)

Directeurs de programme

Akira Matsumoto (directeur du programme Super Mario Party)

Atsushi Hamada (programme Super Mario Party)

Directeur artistique en chef

Takahiro Karino (directeur artistique en chef de Super Mario Party)

Directeurs artistiques

Hidenobu Sasaki (pas impliqué dans Super Mario Party)

Ryoichi Okayama (art de Super Mario Party)

Directeur sonore en chef

Ichiro Shimakura (directeur du son en chef de Super Mario Party)

Directeur son

Yuhki Mori (directeur du son de Super Mario Party)

Directeur de musique

Chamy Ishi (directeur musical de Super Mario Party)

La musique

Toshiki Aida (musique Super Mario Party)

