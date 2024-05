"Banquet" : un nouveau party-game par les développeurs de Mario Party pour la Nintendo SWITCH 2 ?

Dns le sillage de l'annonce de la présentation prochaine du successeur de la Nintendo Switch, les rumeurs se multiplient. Il faut dire qu'on peut déjà deviner qu'on retrouvera sur la nouvelle console, les jeux Nintendo habituels et que certains d'entre eux sont forcément en développement comme Mario Kart ou Mario Party.

A ce propos, le spécialiste des rumeurs SEGA, Midori prétend qu'un nouveau jeu Nintendo serait actuellement en cours de développement sous le nom de code Banquet. Le jeu serait développé par la filiale de Nintendo, NDCube à qui l'on doit notamment les derniers Mario Party mais aussi Animal Crossing: amiibo Festival, Wii Party ou encore Everybody 1-2-Switch!. Le studio SmileBoom connu pour son Petit Computeur, serait aussi impliqué.

Alors, nouveau 1,2 Switch ou nouveau Mario Party ? Rappelons que pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur et il faudra patienter pour découvrir si nous serons finalement invités à ce Banquet sur Nintendo SWITCH 2 ou ailleurs (sur mobiles, par exemple)..

En attendant d'avoir des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

La prochaine console de Nintendo sera bien un nouveau modèle de Nintendo Switch

A game is in development at Nintendo with the codename Banquet.