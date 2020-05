51 Worldwide Games : le piano en 52eme jeu bonus

Avec 51 Worldwide Games, votre Nintendo Switch va se transformer en une superbe mallette de jeux. Hanafuda, Dames chinoises, Blackjack, Yam's, Taquin, Curling, Pêche, Backgammon, Dames, Golf, Fléchettes, Solitaire, le titre, qui fait suite aux 42 jeux Indémodables de la NDS renferme toutes sortes de jeux différents permettant d'utiliser toutes les spécificités de la Nintendo Switch et même de proposer des fonctionnalités inédites (voir là.) Aujourd'hui, on apprend qu'en plus des 51 jeux du titre (dont vous pouvez retrouver la liste complète ICI) le jeu proposera un bonus : du piano jouable seul ou à plusieurs jusqu'à quatre ! Retrouvez une petite présentation vidéo (en japonais) ci-dessous.

51 Worldwide Games sortira le 5 juin 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch