Animal Crossing, Xenoblade, 51 WorldWide Games... Un top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo cette semaine en France 100% Nintendo

Comme toutes les semaines , le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) vient de publier son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Un top pour la semaine du 1er au 7 juin 2020 dans lequel on retrouve pour la onzième semaine consécutive Animal Crossing : New Horizons en tête des ventes. Un vrai plébiscite pour le jeu d' Aya Kyogoku mais aussi pour sa console hôte puisque les cinq autre jeux du top cette semaine sont des titres Nintendo Switch ! Ainsi on retrouve à la seconde place , Ring Fit Adventure qui fait un retour dans le top sachant que le jeu était en rupture de stock pendant le confinement. Ensuite c'est Mario Kart 8 Deluxe un autre indéboulonnable du top qui continue à tracer sa route suivi par Xenoblade Chronicles: Definitive Edition qui s'accroche donc au top dans son édition simple pour sa deuxième semaine de commercialisation. Enfin, not but not least, 51 WorldWide Games fait une timide entrée à la cinquième place alors qu'il vient tout juste de sortir en magasins. Retrouvez ce top 5 et le Top 3 de la 3DS ci-dessous. Plus d'infos sur le site du SELL.fr

Meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la semaine du 1er au 7 juin 2020

Meilleures ventes de jeux 3DS en France pour la semaine du 1er au 7 juin 2020