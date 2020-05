Plus de 50 jaquettes de jeux à venir cette année sur Nintendo Switch

Le catalogue de la Nintendo Switch reste pour le moment assez flou... Il y a notamment 51 WorldWide Games d'ici peu et de Paper Mario : The Origami King, cet été mais forcément, Nintendo devrait dévoiler ses plans , si ce n'est pas juin, au plus tard à la rentrée. En attendant, retrouvez des dizaines de jaquettes piochées sur Amazon de titres Nintendo Switch qui sortent ces jours-ci ou arrivent. Il ne s'agit pas forcément de nouveautés, certains sont déjà disponibles sur l'eShop ou sortent incessament sous peu et d'autres sont des versions spéciales de titres déjà disponibles. Cependant cela donne un petit panorama des jeux que l'on peut commander et précommander actuellement sur Nintendo Switch. Enjoy.