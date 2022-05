Trinity Trigger : une fuite dévoile un nouveau a-RPG réalisé par des anciens de Pokémon, Secret of Mana, Octopath Traveller, Xenoblade - A venir sur Playstation et Nintendo Switch

Si vous êtes fan d'action-rpg "à l'ancienne", cette annonce devrait vous plaire... En effet, l'éditeur japonais FuRyu que l'on connait notamment pour The Alliance Alive HD Remastered, The Caligula Effect 2 ou encore Monark disponibles sur Nintendo Switch s'apprête à dévoiler un nouveau jeu et, pour cela, vient de lancer un site teaser avec un compte à rebours. Officiellement, le jeu n'a pas encore de titre et n'est connu que sous le nom de code PROJECT-TRITRI... Pour plus, de détails, on devrait logiquement attendre la présentation du jeu, prévue le 26 mai prochain . Sauf que de nombreux documents "confidentiels" ont fuité sur le net et qu'un détaillant à même déjà vendu la mèche : PROJECT-TRITRI se nomme en réalité Trinity Trigger et il devrait sortir au Japon le 15 septembre 2022 sur Playstation 4 et 5 mais aussi sur Nintendo Switch.

A coté de cela, le site Gematsu a récolté quelques infos sur le titre. Il est développé par le studio Three Rings (Story of Seasons : Pioneers of Olive Town) et surtout par une équipe émérite au CV impressionnant. On retrouve notamment Atsuko Nishida, Tomohiro Kitakaze et Megumi Mizutani qui ont tous les trois officiés sur la série Pokémon, Nobuteru Yuuki, le character designer de Chrono Cross, Hiroki Kikuta le compositeur du score de Secret of Mana, Yuura Kubota, le scénariste d'Octopath Traveler et de Bravely Default II ainsi que Raita Kazama qui a travaillé sur Xenoblade Chronicles X et Xenoblade Chronicles : Definitive Edition. Autant dire que le titre a de qui tenir et on retrouve d'ailleurs un petit peu de tous ces jeux dans les premières infos et images du jeu que nous vous invitons à découvrir ci-dessous.

Notamment grâce à la traduction de la présentation du jeu publiée par le site Gematsu. On espère plus de détails, et peut-être, pourquoi pas une date de sortie occidentale, lors de la présentation du jeu, prévue le 26 mai prochain. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

À propos

Une expérience RPG traditionnelle des années 90 pour l'ère moderne.

Un tout nouveau titre de développeurs qui ont déjà travaillé sur des RPG fantastiques traditionnels.

L'histoire d'un jeune homme rattrapé par le destin qui va sauver le monde. L'excitation d'explorer des champs et de découvrir des trésors. Et un gameplay basé sur l'action dans lequel vous tracez votre propre chemin vers la victoire.

Il s'agit d'un RPG fantastique simple comme jamais auparavant - pour ceux qui étaient autrefois des enfants et qui ont maintenant grandi, et pour les enfants d'aujourd'hui - jouable seul ou avec d'autres. Histoire

La légende raconte…

Il y a bien longtemps, les « Dieux de l'Ordre » et les « Dieux du Chaos » se sont battus pour le contrôle du monde.

De grandes armes sont tombées sur la terre et le monde a commencé à s'effondrer.

Chaque Dieu a choisi un mandataire - un "Guerrier des Dieux" - et il a été décidé qu'un vainqueur serait déterminé par les batailles entre guerriers.

Et ainsi le temps a passé…

Cyan, un jeune homme vivant une vie tranquille dans un petit village, apprend un jour qu'il est un « Guerrier du Chaos » choisi par les Dieux. Accablé par un destin cruel, il se lance dans un voyage pour lutter contre le destin avec Eris et Xanthys, qui le rejoignent comme guidés vers lui.

Ensemble, les trois peuvent changer leur destin… On le croit donc…

Caractéristiques principales

- Action isométrique classique pour l'ère moderne - Action isométrique classique avec une sensation des années 90, polie pour l'ère moderne.

Ressentez l'excitation, l'élévation et la tension grâce à trois concepts de découverte

- Découverte au combat - Combattez dans des batailles basées sur l'action en basculant entre un total de huit types d'armes à l'aide du système "Ring Change". La victoire est déterminée non seulement en trouvant l'ouverture et les circonstances de l'ennemi, mais aussi en utilisant les armes contre lesquelles il est le plus faible. Profitez d'un style de combat qui vous est propre en créant vos propres combos, améliorations d'armes et effets.



- Découverte sur le terrain - Avec plus de 60 cartes de zone - y compris des forêts luxuriantes, des forêts aux champignons rougeoyants, des montagnes enneigées, des déserts, de la glace et du feu - avec de nombreux coffres au trésor, des mauvaises herbes à couper, des rochers cassants et des chemins pas évidents à première vue, l'exploration des donjons offre un sens de la découverte sans fin. Des tonnes de mécanismes divers vous assureront de ne pas parcourir chaque carte sur un chemin linéaire.

- Découverte dans les villes - Il y a beaucoup de découvertes à faire via les gens que vous rencontrez dans les villes. Vous pouvez même découvrir des trésors en leur parlant. Pour découvrir la vérité de ce monde, il est essentiel d'entendre les histoires de son peuple opprimé.

Source : Nintendolife