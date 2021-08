Le top 30 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine au Japon entièrement squatté pour la deuxième semaine consécutive par des jeux Nintendo Switch

On le sait, la Nintendo Switch cartonne partout dans le monde. Nintendo est revenu au mieux de sa forme grâce à sa console hybride qui a réconcilié les joueurs de salon et les joueurs nomades. Sortie le 3 mars 2017 , la console n'en finit plus de truster les charts de la planète. la preuve une nouvelle avec le top 30 des meilleures ventes des jeux vidéo de la semaine au Japon qui est littéralement squatté par des jeux Nintendo Switch et cela pour la deuxième semaine consécutive. C'est tout simplement incroyable. Parmi les jeux, une seule nouveauté qui se classe directement numéro 1 : Yu-Gi-Oh! Rush Duel. A part ça, on retrouve évidemment les jeux Nintendo sortis cette année comme The Legend of Zelda: Skyward Sword HD et Mario Golf : Super Rush ainsi que les long-sellers habituels comme Mario Kart 8 Deluxe ou Super Smash Bros. Ultimate . Mais le top permet aussi de retrouver les jeux tiers à succès de la console comme https://www.nintendo-master.com/jeux/switch/minecraft-switch toujours dans le top 3 et même des titres indépendants comme Human Fall Flat. Notez que durant la même semaine, ils 'est vendu près de 90 000 Nintendo Switch (dont 14 000 Nintendo Switch Lite) Des chiffres qui pourraient encore monter avec l'arrivée de la Nintendo Switch (modèle OLED) en octobre prochain .

Retrouvez l'intégralité du top 30 des meilleures ventes de la semaine du 9 au 15 août 2021 au Japon selon Famitsu.

[NSW] Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! (Konami, 08/12/21) – 96,297 (Nouveau) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 21,974 (2,322,950) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 21,395 (2,123,808) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 21,263 (3,979,328) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 21,063 (2,755,294) [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 07/16/21) – 13,472 (247,696) [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 07/15/21) – 13,434 (169,708) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12,956 (4,380,529) [NSW] L'atelier du jeu vidéo (Nintendo, 06/11/21) – 12,857 (212,957) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 12,715 (849,280) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 11,881 (1,964,013) [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 11,506 (170,998) [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Capcom, 07/09/21) – 10,194 (215,657) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 9,598 (6,854,143) [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) – 9,565 (171,350) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 8,812 (226,769) [NSW] 51 Worldwide Games (Nintendo, 06/05/20) – 8,492 (771,488) [NSW] Pokemon Epée/ Bouclier (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7,150 (4,106,475) [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 6,357 (3,922,258) [NSW] Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Sega, 11/01/19) – 6,073 (403,227) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 5,410 (2,308,602) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 5,148 (1,857,160) [NSW] Ace Angler: Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 4,890 (609,717) [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/18) – 4,476 (618,201) [NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition (Microsoft, 05/26/20) – 4,395 (133,447) [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 3,853 (172,750) [NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) – 3,723 (269,703) [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 3,616 (1,084,475) [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 3,596 (131,790) [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 3,580 (1,119,626)

Retrouvez l'intégralité des meilleures ventes de consoles de la semaine du 9 au 15 août 2021 au Japon selon Famitsu.

Nintendo Switch – 75,547 (16,845,143) Nintendo Switch Lite – 14,187 (4,009,680) PlayStation 5 – 7,143 (803,906) PlayStation 5 Digital Edition – 1,913 (158,883) PlayStation 4 – 1,170 (7,802,981) Xbox Series X – 822 (51,161) New 2DS XL (+ 2DS) – 539 (1,170,274) Xbox Series S – 434 (20,684)

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Gematsu