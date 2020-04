Créez un circuit avec quatre Nintendo Switch en local dans 51 Worldwide Games

Nintendo Japon vient de présenter une nouvelle vidéo de 51 Worldwide Games (dont on vous dit tout ici.) L'occasion de se rappeler que certains mini-jeux ont déjà été vus sur Wii et sur Wii U... Mais le titre, qui permet de jouer en local ou en ligne à de grands classiques des jeux de plateau, inclut aussi une fonction inédite- ou presque ! En effet, un des mini-jeux nommé Circuit Routier pourra être joué en solo ou à plusieurs jusqu'à quatre en local... Dans ce cas là,si les quatre amis ont une Nintendo Switch (et ou pas le jeu, ce n'est pas encore précisé) il sera possible de connecter les quatre consoles en mode sur table pour créer un grand circuit et jouer autour avec les Joy-Con en guise de manettes !

Une première sur Nintendo Switch même si auparavant deux consoles avaient déjà été connectées dans un mode de Super Mario Party (souvenez-vous) A noter que cette possibilité (de relier les consoles en mode sur table) avait été repérée dans un brevet déposé en 2018 par Nintendo (voir ici.) Retrouvez le court passage de ce nouveau mode étonnant dans notre vidéo ci-dessous.