51 Worldwide Games jouable à plusieurs en local avec une seule cartouche grâce à une application gratuite

51 Worldwide Games est une sorte de mallette de jeu vidéoludique permettant de jouer à plus de 51 jeux divers et variés en provenance des quatre coins de la planète. Jeu de carte, de plateau, de fléchettes,de pions, etc. Le jeu devrait inclure de nombreux modes et surtout permettre le jeu à plusieurs en ligne mais aussi en local. Aujourd'hui, grâce à la boutique officielle de Nintendo au Royaume-Uni, on apprend qu'une application gratuite permettra de jouer avec ses amis, possesseurs de Nintendo Switch en local avec une seule cartouche.

Multijoueur local : Un logiciel gratuit sera disponible qui permettra aux joueurs de se connecter en multijoueur local avec quelqu'un qui possède la version complète du jeu. Tant que vos amis ont une Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite et qu'une seule personne possède le jeu, tout le monde peut jouer aussi!

51 Worldwide Games sortira le 5 juin 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch

Source : Nintendo