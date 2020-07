Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 26 en France - The Last of Us Part II reste au sommet

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 26 (du 22 au 26 juin ) qui nous est proposé, avec une première place toujours occupée par la concurrence.

Sans grande surprise, The Last of Us Part II sur PS4 occupe toujours la première place du top. À contrario de la semaine dernière, seule la version classique est restée dans le classement. Pour les autres places, on retrouves les éternels habitués de la Nintendo Switch, avec dans l'ordre Animal Crossing : New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, 51 Worldwide Games et Ring Fit Adventure.